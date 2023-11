POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Letmathe (ots) - Zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, wurde an der Straße Auf der Emst in ein Fahrzeug eingebrochen: Unbekannte zerschlugen ein Fenster eines grauen Mercedes C 220 und stahlen Werkzeug. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0.(cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

