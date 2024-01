Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: BC) Dürmentingen - Polizei stellt Drogen sicher

Am Dienstag zog die Polizei in Dürmentingen eine 20-Jährige aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 21.15 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Riedlingen eine 20-Jährige auf dem Parkplatz in der Max-Paul-Straße. Der befindet sich neben der L275. Die Frau saß am Steuer und war Zeugenangaben zufolge kurz davor auf den Parkplatz gefahren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf eine Fahruntüchtigkeit hindeuteten. Deshalb machten die Beamten einen Drogentest. Der verlief positiv auf THC. Außerdem fand die Polizei unter dem Beifahrersitz mutmaßlich eine geringe Menge Marihuana auf. In einem Krankenhaus nahm man der 20-Jährigen Blut ab. Die Frau sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. Ihr Auto musste sie stehen lassen.

++++0148982 0149081 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell