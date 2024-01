Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ladendieb wird renitent

Am Dienstag nahmen Detektive in Heidenheim vier Ladendiebe fest.

Gegen 14.50 Uhr beobachtete ein Detektiv eine Gruppe von Ladendieben in einem Supermarkt in der Nattheimer Straße. Deshalb verständigte er die Polizei. Noch bevor die eintraf, versuchten die Verdächtigen zu flüchten. Drei Mitarbeitern gelang es die vier Tatverdächtigen, darunter zwei Frauen im Alter von 34 und 37 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, festzunehmen. Beim Versuch, mit dem Diebesgut zu flüchten, wurde der 19-Jährige renitent. Er riss sich von einem Mitarbeiter los und stieß diesen auch gewaltsam zurück. Ohne Verletzungen zu erleiden gelang es dem Mitarbeiter den jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der Durchsuchung des Mannes fand die Polizei das mutmaßliche Diebesgut, darunter Lebensmittel, Hygieneartikel, Haushaltsartikel und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Das hatten die Verdächtigen gemeinschaftlich in dessen Rucksack und Bauchtasche gepackt. Da der 19-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde er für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier Heidenheim verbracht. Nachdem seine Identität geklärt war, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Auch die weitern Festgenommenen durften nach Hause.

