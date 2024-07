Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (255/2024) Unfall in der Göttinger Weststadt - 54 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt, Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Hermann-Kolbe-Straße/Ecke Otto-Brenner-Straße Dienstag, 2. Juli 2024, gegen 22.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Hermann-Kolbe-Straße ist Dienstagabend (02.07.24) gegen 22.10 Uhr ein 54 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Göttinger wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an.

Ersten Informationen zufolge kam der 54-Jährige mit seinem VW Golf im Bereich der Kreuzung Hermann-Kolbe/Otto-Brenner-Straße aus bislang noch ungeklärter Ursache plötzlich nach links von der Straße ab. Der PKW überschlug sich und blieb im angrenzenden Graben auf dem Dach liegen. Andere Verkehrsteilnehmer eilten dem Autofahrer zu Hilfe.

