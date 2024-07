Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (254/2024) 2.000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Gimte - Geparkter PKW an der Heckscheibe beschädigt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Gimte, Schulstraße, Höhe Nummer 19 Dienstag, 18. Juni 2024, zwischen 10.15 und 11.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Mutmaßlich durch anderes Fahrzeug ist am 18. Juni (Dienstag) im Hann. Mündener Ortsteil Gimte (Landkreis Göttingen) die Heckscheibe eines an der Schulstraße geparkten Renault Twingo beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.15 und 11.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 19. An dem schwarzen Kleinwagen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang noch nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

