Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Verdächtiges Ansprechen - Zeugenaufruf nach fremdenfeindlichen Parolen - Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Aalen (ots)

Murrhardt-Kirchenkirnberg: Verdächtiges Ansprechen - Tatverdächtiger ermittelt

Am Sonntagmittag, 09.06.2024, gegen 15:30 Uhr, soll in Kirchenkirnberg ein 58-jähriger Mann einen von drei 11-jährigen Jungen, die im Wald spielten, angesprochen und dabei versucht haben, den Jungen zu unsittlichen Handlungen zu überreden. Ohne weitere Vorkommnisse entfernte sich der Mann schließlich. Die Polizei hat den 58-Jährigen identifiziert, erste polizeiliche Maßnahmen getätigt sowie eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt. Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Weissach im Tal: Zeugenaufruf nach fremdenfeindlichen Parolen

Am frühen Samstagmorgen, 8. Juni 2024, alarmierte gegen 00:56 Uhr eine 57-jährige Frau im Ortsteil Unterweissach die Polizei, dass sie durch laute Rufe aus dem Schlaf gerissen wurde. Eine Gruppe männlicher Personen sollen lauthals fremdenfeindliche Parolen wie "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" skandiert haben. Die Rufe sollen aus dem Bereich der "Blütengärten" gekommen sein. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.

B29: Pkw fährt im Baustellenbereich auf Mittelleitplanke auf

Am Freitagmittag, gegen 11:40 Uhr, ereignete sich auf der B29 zwischen Plüderhausen und Lorch-Waldhausen in Fahrtrichtung Aalen ein Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Fahrer eines Mazda kam im Baustellenbereich von der Fahrbahn ab, geriet auf die Mittelleitplanke und kam nach etwa 100 Metern zum Stehen. Während des Unfalls kollidierte der Mazda mit einer Warnbake, die hierdurch gegen einen im Gegenverkehr fahrenden Lkw geschleudert wurde. Der Mazda-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer, ein 55-jähriger Mann, blieb unverletzt. Der Mazda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

