Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Zeugen gesucht nach Unfall sowie Diebstahl von Reifen

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall durch Streifen

Am Freitag zwischen gegen 6:50 Uhr befuhr eine 24-jährige mit einem Mercedes-Benz die Haller Straße in Fahrrichtung Stadtmitte. Dort muss sie auf Grund eines Schachtdeckels ausweichen, jedoch verlässt sie hierbei nicht die Fahrspur. Zeitgleich fährt ihr ein Unbekannter mit einem Audi entgegen und gerät auf die Fahrspur der 24-Jährigen. Daraufhin streift dieser mit seinem Fahrzeug den Mercedes am der hinteren rechten Fahrzeugheck und fährt anschließend ohne anzuhalten weiter. Laut Zeugenaussagen soll der Audis weiß lackiert gewesen sein und sein Fahrer männlich mit dunklen kurzen Haaren. Es entstand am Mercedes ein Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: Zeugen für Unfallhergang gesucht

In der Gottwollshäuser Steige fuhr am Donnerstag um etwa 18:00 Uhr ein 28-jähriger Toyota Fahrer von oben kommend in Richtung Einmündung Johanniterstraße. Kurz vor der Einmündung kam es zu einer Kollision mit einem 55-jährigen Pedelec-Lenker. Dieser war zuvor von der Johanniterstraße kommend links in die Gottwollshäuser Steige eingebogen. Durch den Zusammenstoß wird der Pedelec-Lenker leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren. Aufgrund eines unklaren Unfallhergangs werden mögliche Zeugen gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Michelfeld: Diebstahl von Reifen

Zwischen Donnerstag 19 Uhr und Freitag 6.50 Uhr wurde in der Straße Im Buchhorn auf dem Betriebsgelände eines Autohauses, Räder an zwei Neufahrzeugen abmontiert. Unbekannte setzten an die Stelle der gesicherten Räder Betonplatten, welche von einem Nachbargrundstück entwendet wurden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell