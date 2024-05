Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Unfallflucht auf der B 10

Landau (ots)

Am frühen Abend des 27.05.2024 ereignete sich auf der B10, nach der Abfahrt Queichhambach, ein Verkehrsunfall im Gegenverkehr, wobei sich beide Fahrzeuge glücklicherweise nur leicht touchierten.

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr die B 10 von Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Landau. Nach der genannten Abfahrt setzte dieser auf der in seiner Fahrtrichtung zweispurigen Strecke zum Überholen an. Als er den Überholvorgang beenden wollte und im Begriff war, wieder auf die rechte Spur zu fahren, scherte ein entgegenkommender hellblauer Van auf seiner einspurigen Fahrspur zum Überholen auf die Gegenfahrbahn aus.

Nur durch ein schnell eingeleitetes Fahrmanöver des BMW-Fahrers konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Dennoch berührten sich die beiden Fahrzeuge an ihren Außenspiegeln. Während der BMW-Fahrer direkt nach dem Unfall an geeigneter Örtlichkeit anhielt und die Polizei verständigte, setzte der andere Unfallbeteiligte seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtenden geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

