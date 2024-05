Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf A 65

Bild-Infos

Download

Neustadt a.d. Weinstraße (ots)

Zwei Schwerverletzte und fünf leichtverletzte Personen, sowie ein Sachschaden von circa 100.000,- Euro waren das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls am Mittag des 27.05.2024. Ein 51-jähriger Kraftfahrzeugführer befuhr gegen 14:30 Uhr die A 65 in Fahrtrichtung Süden. Anschließend befuhr er die Anschlussstelle Neustadt Nord in Richtung der B 38. In Höhe der Zusammenführung der beiden Fahrspuren kam er nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden PKW, welcher mit einer Person besetzt war. Anschließend verlor der 51-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem weiteren ihm entgegenkommenden PKW. In diesem Fahrzeug befand sich der 50-jährige Fahrzeugführer, seine 38-jährige Frau und deren drei Kinder (14- Jahre, 12-Jahre, 7-Jahre). Alle bei dem Verkehrsunfall beteiligten Personen erlitten Verletzungen, welche jedoch nicht lebensbedrohlich waren. Die Beteiligten wurden mittels Rettungswägen und einem Hubschrauber in örtlich ansässige Krankenhäuser verbracht. An den PKW entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise über 100.000,- Euro. Der Bereich der A 65 wurde aufgrund der zu erfolgenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten von 14:45 Uhr bis 19:21 Uhr komplett gesperrt. Weitere Ermittlungen hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers erfolgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell