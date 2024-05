Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erlöschen Betriebserlaubnis nach Veränderung der Frontscheinscheinwerfer

Wörth am Rhein (ots)

Gegen 10:20 Uhr wurde am Sonntagmorgen den 26.05.2024 ein 46-Jähriger Fahrzeugführer fahrend in der Dorschbergstraße in Wörth am Rhein festgestellt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten Veränderungen an den Lichttechnischen Einrichtungen, durch dauerhaftes Leuchten der Blinker festgestellt werden. Durch die Veränderungen ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen und ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Codieren der Blinker auf ein dauerhaftes Leuchten auf ein sogenanntes "US-Standlicht" verboten ist und die Erkennbarkeit und die Sicherheit des Fahrzeugs im Straßenverkehr beeinträchtigt.

