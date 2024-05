POL-PDLD: A65/Edenkoben - Anhänger auf Abwegen

Bad Bergzabern (ots) - In der Zeit vom 25.05.2024 auf den 26.05.2024 wurde auf dem Parkplatz an der Weinstraße ein schwarzer Mazda aufgebrochen. Es entstand Sachschaden an der Fahrertür. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr