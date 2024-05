Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Unerlaubt eingereiste Migranten in Gewahrsam genommen

Landkreis Görlitz (ots)

Am vergangenen Wochenende nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei, in einem Fall Polizisten des Reviers in Weißwasser, insgesamt 64 unerlaubt eingereiste Migranten in Gewahrsam.

Zum überwiegenden Teil erfolgte der Grenzübertritt in Görlitz, aber auch in Hagenwerder, in Bad Muskau bzw. Weißwasser sowie in der Gemeinde Neißeaue.

Neben einer syrischen Frau handelt es sich bei den in Gewahrsam genommenen Personen um Männer und teilweise Jugendliche aus der Türkei, aus Syrien, Somalia, dem Jemen, Ägypten, Marokko, dem Iran und insbesondere aus Afghanistan.

Am vorangegangenen Freitag waren bereits ein Syrer in der Autobahn-Kontrollstelle (PWC Neiße Nord), ein Iraner in Zodel (Gemeinde Neißeaue) sowie zwei Pakistaner im Görlitzer Bahnhof festgestellt und zur Dienststelle mitgenommen worden.

Die Mehrzahl der Aufgegriffenen ist inzwischen nach Polen zurückgewiesen worden. In Einzelfällen erfolgte die Übergabe an Erstaufnahmeeinrichtungen im Freistaat Sachsen. Die betreffenden somalischen und afghanischen Jugendlichen übernahm das Jugendamt des Landkreises Görlitz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell