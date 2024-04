POL-WI-KvD: +++E-Scooterfahrer verletzt Polizeibeamten+++Mit Taxifahrer in Streit geraten+++Mann leistet massiven Widerstand+++Auseinandersetzung vor Kiosk+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. E-Scooterfahrer flüchtet in Wiesbaden vor Polizeikontrolle und verletzt Beamten, Wiesbaden, Dotzheim, Karl-Arnold-Straße / Frauensteiner Straße, 26.04.2024, 11:03 Uhr

(cp)Am Freitagvormittag ist in Wiesbaden ein E-Scooterfahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Als er eingeholt wurde, schleuderte er sein Gefährt gegen einen Polizisten, welcher hierdurch verletzt wurde. Der unbekannte Täter konnte danach flüchten.

Eine Polizeistreife wollte gegen 11:00 Uhr in der Aunelstraße einen jungen Mann kontrollieren, da das Versicherungskennzeichen seines Elektrokleinstfahrzeugs nicht mehr gültig war. Der E-Scooterfahrer ergriff sofort die Flucht und fuhr über die Karl-Arnold-Straße in die Frauensteiner Straße davon. Die Streife folgte dem Unbekannten, bis dieser in der Frauensteiner Straße wendete und entgegen der Fahrtrichtung wieder in Richtung Dotzheim-Mitte fuhr. Die Beamten verfolgten ihn daher nun zu Fuß und holten den Mann an der Kreuzung zur Karl-Arnold-Straße ein. Als einer der Polizisten ihn festhalten wollte, schleuderte der junge Mann den E-Scooter gegen seinen Verfolger. Der Beamte wurde hierdurch, wie auch durch den folgenden Sturz verletzt, konnte dem Täter nicht weiter folgen und wurde durch seinen Kollegen erstversorgt. Der Täter flüchtete indes zu Fuß in Richtung Schelmengraben und entkam. Der Polizeibeamte wurde in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt, konnte seinen Dienst jedoch nicht fortsetzen. Der Täter soll 16 - 20 Jahre alt, circa 175 - 180 cm groß und von schlanker Statur sein. Er trug eine rote Regenjacke mit hochgezogener Kapuze und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

2. Mit Taxifahrer in Streit geraten,

Wiesbaden, Gartenfeldstraße, 28.04.2024, 03:14 Uhr

(dme) In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag am Taxistand vor dem Wiesbadener Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Taxifahrern und zwei Männern, die eigentlich eine Taxifahrt in Anspruch nehmen wollten. Gegen 03:14 Uhr befanden sich ein 38-jähriger und ein 24-jähriger Mann am Wiesbadener Hauptbahnhof, um sich von dort mit einem Taxi nach Hause fahren zu lassen. Auf Grund ihrer Alkoholisierung wurde die Fahrt von einem 45-jährigen Taxifahrer aber abgelehnt. In der Folge kam es zu Beleidigungen und ersten Handgreiflichkeiten gegenüber dem Taxifahrer, welcher sich nach eigenen Angaben hiergegen zur Wehr setzte und dabei von einem anderen Taxifahrer, einem 42-jährigen Mann, unterstützt wurde. Der 45-jährige schlug dabei unter anderem mit seinem Handy auf die beiden alkoholisierten Männer ein. Diese wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt. Im Anschluss konnten sie ihren Heimweg antreten. Die beiden Taxifahrer wurden zunächst auf das 1. Polizeirevier gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der 0611 / 345 2140 zu melden.

3. Mann leistet massiven Widerstand

Wiesbaden, Beethovenstraße, St.-Josephs-Hospital, 26.04.2024, 20:50 Uhr

(dme) Am Abend des vergangenen Freitags kam es im St.-Josephs-Hospital zu einem Einsatz der Polizei, da sich dort ein 23-jähriger Mann weigerte das Klinikgelände zu verlassen. Auf Grund seiner Weigerung sollte er festgenommen werden, wogegen er sich massiv durch Tritte zur Wehr setzte und schließlich unter Zuhilfenahme eines sogenannten "Tasers" (Distanzelektroimpulsgerät) unter Kontrolle gebracht werden konnte. Bereits gegen 20:30 Uhr wurden Beamte des 1. Polizeireviers zum Wiesbadener St.-Josephs-Hospital alarmiert. Nach Mitteilung des Krankenhauspersonals weigerte sich dort ein 23-jähriger Mann, welcher unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, die Klinik nach Abschluss seiner Behandlung zu verlassen und schreie dort in Krankenzimmern herum. Der Mann konnte von der Polizei angetroffen und nach draußen geleitet werden. Hier weigerte er sich aber beharrlich das Klinikgelände zu verlassen, sodass er schließlich festgenommen werden sollte. Dagegen setzte er sich massiv in Form von Tritten gegen die Polizeibeamten zur Wehr. Erst nach dem Eintreffen weiterer Beamter und dem Einsatz eines sogenannten "Tasers" (Distanzelektroimpulsgerät) konnte der 23-jährige endgültig unter Kontrolle gebracht werden. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben bei den Widerstandshandlungen glücklicherweise unverletzt. Den Rest der Nacht musste der Mann im Polizeigewahrsam bleiben, wo ihm auch noch Blut entnommen wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren hinsichtlich des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

4. Auseinandersetzung vor Kiosk,

Mainz-Kastel, Kloberstraße, 27.04.2024, 22:45 Uhr

(dme) Am späten Samstagabend kam es in der Kasteler Kloberstraße vor einem dortigen Kiosk zu einer Auseinandersetzung, nachdem eine 37-jährige Geschädigte dort mit zwei unbekannten Personen in Streit geriet. Auf dem Heimweg befanden sich eine 37-jährige Frau mit ihrer Begleiterin, als sie gegen 22:45 Uhr vor einem Kiosk zwei Glasflaschen in einem Mülleimer entsorgen wollten. Hierbei kam es zu einer Diskussion mit Anwohnern, da die Flaschen in den Plastikmüll geworfen wurden. In die Streitigkeiten mischten sich auch die Täter ein, wobei es sich um einen Mann und eine Frau handelte. In der Folge kam es neben entsprechenden Beleidigungen auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 37-jährigen Frau und den beiden unbekannten Personen, welche die Geschädigte jeweils ins Gesicht geschlagen haben sollen. Im Anschluss flüchteten die Personen fußläufig über die Frankfurter Straße in Richtung Philippsring. Die 37-jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch begutachtet. Eine weitere Versorgung war glücklicherweise nicht von Nöten. Die Personen werden folgendermaßen beschrieben: 1. Person: männlich, ca. 180cm, 20-30 Jahre, kräftige Statur, dunkle Haare, Vollbart, südländischer Phänotyp, grauer Lacoste Pullover (Logo mittig auf der Brust), Jeans. 2. Person: weiblich, ca. 160-165cm, 20-25 Jahre, osteuropäischer Phänotyp, dunkler Zopf, dünne Statur, schwarze Kleidung, bauchfrei, Piercing in der Lippe. Die Täter konnten im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 0611 / 345 2240 zu melden.

