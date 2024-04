Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Beim Ausweichen mit geparkten Autos kollidiert+++Zwei Personen in der Innenstadt beraubt - eine Festnahme+++Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++In Reithalle eingebrochen+++

Wiesbaden (ots)

1. Räuber gelingt die Flucht mit Beute,

Wiesbaden, Waldstraße, 13.04.2024, 23:05 Uhr (jul) Am Samstagabend gelang einem Räuber die Flucht, nachdem er einen Mann geschlagen und anschließend dessen Bargeld weggenommen hatte. Gegen 23:05 Uhr betrat ein 52-jähriger Mann eine Bankfiliale in der Waldstraße in Wiesbaden, um am Geldausgabeautomaten Bargeld abzuheben. Noch während des Abhebevorganges erschien eine unbekannte Person in dem Vorraum der Bank und forderte den Geschädigten unter dem Vorhalt eines Messer auf, das abgehobene Bargeld auszuhändigen. Als der 52-Jährige dieser Aufforderung nicht widerstandslos nachkam, schlug der Täter ihm ins Gesicht und entnahm das Geld aus dem Geldausgabefach. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Schiersteiner Straße. Der 52-jährige Geschädigte wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Der Täter erbeutete Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro. Der Täter ist ca. 20-30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er hat eine sportliche Figur und wurde durch den Geschädigten mit einem "südländischem Erscheinungsbild" beschrieben. Er trug einen beigefarbenen Schlauchschal und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Zwei Personen in der Innenstadt beraubt - eine Festnahme, Wiesbaden, Luisenstraße / Kirchgasse Samstag, 13.04.2024, 01:02 Uhr / 04:30 Uhr

(dme) Zu gleich zwei Raubdelikten kam es in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags im Bereich der Wiesbadener Innenstadt. Um 01:02 Uhr lief ein 50-jähriger Wiesbadener die Luisenstraße entlang, als er von hinten von zwei Tätern angegriffen wurde, welche auf ihn einschlugen und eintraten. Der Geschädigte stürzte hierdurch, woraufhin ihm die Täter sein Handy entrissen und in Richtung Schwalbacher Straße flüchteten. Auch auf Grund seiner Alkoholisierung konnte der Geschädigte die Täter lediglich als männlich, mit südländischem Erscheinungsbild, Bart und weißem T-Shirt oder Kapuzenpullover beschreiben. Die Täter konnten im Zuge der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345-0 entgegen. (dme) Gegen 04:30 Uhr kam es zu einem weiteren Raubdelikt in der Kirchgasse. Im Zuge dessen wurde eine 31-jährige Frau, welche sich dort zum Schlafen hingelegt hatte zunächst vom bis dato unbekannten Täter geschlagen und getreten. Im weiteren Verlauf zeigte er ihr drohend ein von ihm mitgeführtes Beil und raubte ihr schließlich einen Wecker und ein Gasfeuerzeug. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Frau wurde bei dem Angriff glücklicherweise nur leicht verletzt und lehnte eine weitere medizinische Behandlung ab. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter, ein 50-jähriger Deutscher, im Bereich des Wiesbadener Hauptbahnhofs angetroffen und festgenommen werden. Nach der Durchführung einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung beim 1. Polizeirevier wurde er im Verlaufe des Samstagvormittags einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611 / 345-0 zu melden.

3. In Reithalle eingebrochen,

Wiesbaden, Weilburger Tal, Freitag, 12.04.2024, 11:00 Uhr - 18:00 Uhr (dme) Im Laufe des vergangenen Freitagnachmittags brachen unbekannte Täter in eine Reithalle im Wiesbadener Ortsteil Dotzheim ein. Im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr versuchten sich der oder die Täter über den Haupteingang der Reithalle Zutritt zu verschaffen. Dies scheiterte zwar zunächst, jedoch wurde das Türschloss hierbei beschädigt. Im Anschluss gelangten die Täter durch ein großes Zugangstor ins Innere der Reithalle, welches von innen mit einem Bolzen gesichert war. Das Tor wurde dabei ebenfalls beschädigt. Aus der Reithalle wurden daraufhin durch die Täter verschiedene Reitutensilien im Wert von etwa 150,- EUR entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

4. Beim Ausweichen mit geparkten Autos kollidiert, Wiesbaden, Flörsheimer Straße (Mz-Ko) Freitag, 12.04.2024, 10:32 Uhr

(dme) Zu einem folgenschweren Überholvorgang kam es am Freitagvormittag im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim, als eine 41-jährige Frau mit ihrem Auto eine 64-jährige Radfahrerin überholen wollte und hierbei mit mehreren geparkten Fahrzeugen kollidierte. Gegen 10:30 Uhr war eine 41-jährige Autofahrerin auf der August-Lutz-Brücke von der Straße Am Mainzer Weg kommend in Richtung Hochheimer Straße unterwegs. Sie wollte im weiteren Straßenverlauf eine 64-jährige Radfahrerin überholen, welche jedoch plötzlich und unerwartet nach links ausscherte, um in die Flörsheimer Straße abzubiegen. Um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu verhindern, versuchte die Autofahrerin nach links auszuweichen, verlor hierbei aber mutmaßlich auch auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle und kollidierte im Einmündungsbereich zur Flörsheimer Straße mit zwei geparkten Autos. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom hinzugezogenen Rettungsdienst vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000,- EUR. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0611 / 345 2240 zu melden.

5. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 12.04.2024, 19:00 Uhr - Samstag, 13.04.2024, 03:15 Uhr

(dme) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten die Stadtpolizei und die Landespolizei unter Beteiligung der Bereitschaftspolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Schwerpunkte der Maßnahmen lagen u.a. im Bereich der ausgewiesenen Waffenverbotszone und insbesondere der Fußgängerzone, dem Blücherplatz, dem Schlachthof, dem ehemaligen Einkaufszentrum Schelmengraben sowie rund um das Einkaufszentrum "Lili" am Hauptbahnhof. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Es wurden bei neun Kontrollmaßnahmen insgesamt 43 Personen kontrolliert. Bei den Personenkontrollen in der Waffenverbotszone konnten erfreulicherweise keine verbotenen Gegenstände festgestellt werden. Darüber hinaus wurden die Wiesbadener Polizeireviere bei der Bewältigung verschiedener Einsatzlagen durch die Einsatzkräfte unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in Wiesbaden präsent und für die Bürger ansprechbar sein.

