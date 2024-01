Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Schwartau

Frau nach Zusammenstoß mit Fahrzeug gesucht

Lübeck (ots)

Am Montag (22.01.2024) kam es im Eutiner Ring in Bad Schwartau zu einem Zusammenstoß zwischen einer die Straße querenden Fußgängerin und einem Auto. Zunächst verständigten sich beide Beteiligten und gingen ohne Personalienaustausch auseinander. Später stellte der Autofahrer einen Schaden an seinem linken Außenspiegel fest. Die Polizei sucht nun nach der beteiligten Dame.

Kurz nach 18:00 Uhr des Montagabends befuhr ein 61-jähriger Mann aus Bad Schwartau mit seinem Opel Astra den Eutiner Ring in Richtung Sereetz. Zwischen der Ludwig-Jahn-Straße und der Rensefelder Straße bemerkte der Bad Schwartauer einen dumpfen Knall an seinem Fahrzeug und erblickte im Rückspiegel dann eine auf dem Boden liegende Dame. Passanten hätten sich um sie gekümmert und der 61-Jährige hielt seinen Opel an der nahegelegenen Bushaltestelle, ehe er ebenfalls zu der Dame eilte.

Beide verständigten sich und mehrfach betonte die Frau, dass es ihr gut gehe und sie unverletzt sei. Letztlich wurde sie von einem jungen Mann in Richtung des Warenhauses "Action" begleitet und der Opelfahrer verlor die Dame aus den Augen. Unmittelbar im Anschluss suchte der Mann die Polizeiwache in Bad Schwartau auf und verließ die Wache in der Annahme, dass diese nicht besetzt sei. Ein Handy hatte er nicht dabei, weshalb er sich nach Hause begab.

Dort entdeckte der Ostholsteiner einen Schaden an dem linken Außenspiegel seines Opels. Um die Möglichkeit zivilrechtlicher Ansprüche zu wahren, sucht die Polizei in Bad Schwartau nun nach der am Unfall beteiligten Dame, die als etwa 1,60 m groß und mit hellen, grauen Haaren beschrieben wird. Sie soll eine helle, möglicherweise beigefarbene Jacke getragen haben und mit einem Akzent gesprochen haben. Ein Alter ist nicht bekannt.

Wer Hinweise auf die Frau oder ihren Verbleib geben kann, aber auch die Dame selbst wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-220750 oder per Email unter badschwartau.pr@polizei.landsh.de bei der Polizei in Bad Schwartau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell