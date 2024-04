Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Einbruch in Mehrfamilienhaus+++Auseinandersetzung in Gaststätte+++Unfall - Zeugenaufruf+++Kontrollen "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden+++

Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Freitag, 19.04.2024, 06:30 bis 11:00 Uhr, Wiesbaden, Klagenfurter Ring,

(thi) In der Zeit von Freitagmorgen bis Freitagmittag kam es zu einem Wohnungseinbruch in dem Klagenfurter Ring. Der Täter verschaffte sich zwischen 06:30 bis 11:00 Uhr gewaltsam Zugang über die Wohnungseingangstür der im Hochparterre befindlichen Wohnung. Anschließend durchsuchte der Unbekannte die Wohnung und entwendete Bargeld sowie elektronische Geräte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 0611 / 345 0 Hinweise entgegen.

2. Auseinandersetzung in Gaststätte,

Samstag, 20.04.2024; 00:19 Uhr, Wiesbaden, Adelheidstraße

(schm) In der Nacht zum Samstag kam es in einer Wiesbadener Kneipe zu einem Streit zwischen mehreren Gästen und auch mit dem Wirt. Der Streit mündete bei zwei Gästen in einer handfesten Auseinandersetzung bei der einer von ihnen mit Gläsern um sich warf.

Kurz nach Mitternacht kam es in einer Wiesbadener Kneipe zu einem Streit zwischen mehreren Gästen. Unter ihnen zwei 24 und 33 Jahre alte Männer aus Wiesbaden. Im Verlauf des Streits, an dem auch der Wirt beteiligt gewesen sein soll, gerieten diese beiden Herren besonders heftig aneinander. Der 33-Jährige soll mit einem Bierkrug in Richtung eines 24 Jahre Mannes geschlagen, diesen aber verfehlt haben. Im weiteren Verlauf soll der Täter seinen Kontrahenten noch mit mehreren Gläsern beworfen und auch getroffen haben. Der Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt. Da der Täter sich auch nach Eintreffen der Polizei weiter aggressiv verhielt und zudem erheblich alkoholisiert war, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen hierzu werden beim 1. Polizeirevier geführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 2140 zu melden.

3. Unfall Höhe Bahnhofsplatz/Zeugenaufruf, Samstag, 20.04.2024, 13:37 Uhr, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring/Bahnhofsplatz

(js) Am Samstagmittag kam es auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Höhe des Bahnhofsplatzes zu einem Verkehrsunfall, für welchen die Polizei noch Zeugen sucht.

Eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Neuss-Kreis befuhr mit ihrem blauen VW Polo den Gustav-Stresemann-Ring in Fahrtrichtung Berliner Straße. Auf Höhe des Bahnhofsplatzes scherte mutmaßlich ein Linienbus nach links aus, was die 24-jährige veranlasste, ebenfalls nach links auszuweichen. Hierbei übersah sie einen links neben ihr fahrenden 34-jährigen aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf, welcher dort mit seinem grauen Mercedes unterwegs war. An dem Polo und dem Mercedes entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Der Linienbus entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Der Fahrer konnte jedoch später ermittelt werden. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

4. Kontrollmaßnahmen "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden", Freitag/Samstag, 19./20.04.2024, 19:00 bis 02:30 Uhr und Samstag/Sonntag, 20./21.04.2024, 19:00 bis 02:30 Uhr, Stadtgebiet Wiesbaden

(am) In der Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag führten die Stadtpolizei und die Landespolizei unter Beteiligung der Bereitschaftspolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Schwerpunkte der Maßnahmen lagen u.a. im Bereich der ausgewiesenen Waffenverbotszone und insbesondere der Fußgängerzone, dem Blücherplatz, dem Schlachthof, dem ehemaligen Einkaufszentrum Schelmengraben, dem Bereich "Am Parkfeld" sowie rund um das Einkaufszentrum "Lili" am Hauptbahnhof. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Es wurden bei 13 Kontrollmaßnahmen insgesamt 61 Personen kontrolliert. Bei den Personenkontrollen in der Waffenverbotszone konnten erfreulicherweise keine verbotenen Gegenstände festgestellt werden. Darüber hinaus wurden die Wiesbadener Polizeireviere bei der Bewältigung verschiedener Einsatzlagen durch die Einsatzkräfte unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in Wiesbaden präsent und für die Bürger ansprechbar sein.

