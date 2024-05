BPOLI LUD: Fahndungserfolg auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße

Görlitz (ots) - In den vergangenen zwei Tagen haben Streifen der Bundespolizei insgesamt 35 Migranten und einen ukrainischen Schleuser aufgegriffen. So wurden am Mittwoch (08. Mai 2024) an der Altstadt- bzw. Stadtbrücke Görlitz 16 Migranten aufgegriffen. Unter den Migranten befanden sich vor allem Männer aus Somalia, Afghanistan, Nepal und dem Jemen. In einem Fall ...

