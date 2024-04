POL-MI: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Lübbecke (ots) - (AB) In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist es zu einem Einbruch in den Kiosk "Almaz" im Bereich der Innenstadt gekommen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich Unbekannte gegen 3.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Verkaufsraums an der Niedernstraße. Dazu zertrümmerten die Diebe im Schutz der Dunkelheit eine Fensterscheibe. In der Folge entwendeten sie zahlreiche Tabakwaren, darunter ...

mehr