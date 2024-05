POL-PDLD: Birkweiler - Geschwindigkeitsmessung im Bereich Kindergarten

Wörth am Rhein (ots) - Gegen 10:20 Uhr wurde am Sonntagmorgen den 26.05.2024 ein 46-Jähriger Fahrzeugführer fahrend in der Dorschbergstraße in Wörth am Rhein festgestellt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten Veränderungen an den Lichttechnischen Einrichtungen, durch dauerhaftes Leuchten der Blinker ...

