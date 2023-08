POL-PB: Einbruch in Großbäckerei - wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Paderborn -Sennelager (ots) - (CK) - Am frühen Sonntagmorgen (27.08., 00.45 Uhr) erhielt die Polizei Paderborn Kenntnis über einen möglichen Einbruch in ein Haus an der Ludwig-Erhard-Straße. Ein bislang unbekannter Mann in Jogginhose und T-Shirt soll um das Haus geschlichen sein und versucht haben, eine Scheibe einzuschlagen. Daraufhin suchten Polizeibeamte sofort den Tatort auf. Diese stellten dort fest, dass der ...

mehr