Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl

Uslar (ots)

USLAR-WIENSEN (ke) Thiestraße, zwischen dem 24.07.2023, 15:00 Uhr und dem 25.07.2023, 17:25 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten das hintere Kennzeichen vom grauen Audi A4 einer 74-jährigen PKW-Fahrerin aus Kassel. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30,00 EUR.

