Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Erhebliche Schwierigkeiten erwarten einen 34-Jährigen nach einer Polizeikontrolle

Betrunkener fährt mit seinem E-Scooter

Ulm (ots)

Am Samstag kontrollierte die Laupheimer Polizei um 01.30 Uhr einen 34-Jährigen, der in der Bachstraße mit seinem E-Scooter unterwegs war. An dem Roller war kein Kennzeichen angebracht. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der 34-Jährige musste in der Folge Blut abgeben. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

+++++++++++++++++++++ 0222574

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell