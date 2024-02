Ulm (ots) - Ein Zeuge stellte den Müll am heutigen Freitagmorgen fest. Der lag am Straßenrand im Neufraer Weg zwischen Binzwangen und Ertingen. Unbekannte hatten dort in den vergangenen Tagen ihren Unrat abgeladen. Mehrere Sofateile und Hausmüll lagen dort. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen ...

