Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Unerlaubt Müll abgelagert

Unbekannte entsorgten die vergangenen Tage ihren Müll bei Ertingen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge stellte den Müll am heutigen Freitagmorgen fest. Der lag am Straßenrand im Neufraer Weg zwischen Binzwangen und Ertingen. Unbekannte hatten dort in den vergangenen Tagen ihren Unrat abgeladen. Mehrere Sofateile und Hausmüll lagen dort. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07371/9380 entgegen.

