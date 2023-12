POL-EL: Spelle - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haren (ots) - Am 27. Dezember ist es in dem Zeitraum von 8.30 Uhr bis 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein blauer VW Golf angefahren und im linken Heckbereich beschädigt wurde. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die Parkflächen in der Heinrichstraße am Bahnhof in Haren. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang und dem Unfallverursacher tätigen können, werden gebeten, sich bei der ...

mehr