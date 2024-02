Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Betrunken in die Leitplanke gerauscht

Seinen Führerschein abgeben musste ein 45jähriger Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag

Ulm (ots)

Gegen 1.15 Uhr meldete sich ein Zeuge über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass er gerade einen Verkehrsunfall auf der B 10 beobachtet hätte. Der Unfallfahrer sei ihm vorher schon auf der B10 von Ulm kommend in Fahrtrichtung Dornstadt durch dessen merkwürdige Fahrweise aufgefallen. Schließlich sei der Seat in auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Ulm-West seitlich in die Leitplanke gekracht und weitergefahren. Der Fahrer hätte die B10 dann an der Ausfahrt Dornstadt verlassen und stehe nun in der Beimerstetter Straße an der Bushaltestelle. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte konnte den Seat samt Fahrer dort antreffen. Letztgenannter saß am Steuer und schlief tief und fest. Die Beamten hatten alle Mühe den Schlafenden zu wecken. Der Grund für sein Nickerchen war schnell klar: Ihn hatte die Müdigkeit im Rausch übermannt. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von mehr als 1,5 %o. Der 45jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Den Sachschaden am Seat schätzt die Polizei auf mehr als 7000 EU. Die Kosten, die durch den Aufprall an der Leitplanke entstanden sind, konnten noch nicht beziffert werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0221939)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell