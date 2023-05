POL-HAM: Exhibitionist belästigt Spaziergängerinnen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat zwischen Samstag, 6. Mai, 17 Uhr und Sonntag, 7. Mai, 7 Uhr, einen an der Oberholsener Straße geparkten Opel beschädigt. Das Auto, das am Straßenrand geparkt war, hat Kratzer sowie Lack- und Gummiaufriebspuren an der Fahrerseite. Außerdem wurde der Außenspiegel beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise zu dem ...

mehr