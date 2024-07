Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (250/2024) Am helllichten Tag: Diebe stehlen am Theaterplatz zwei hochwertige E-Bikes von Fahrradträger

Göttingen (ots)

Göttingen, Theaterplatz, Höher Nummer 9a Sonntag, 30. Juni 2024, zwischen 18.15 und 19.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Am helllichten Tag haben Unbekannte am Sonntag (30.06.24) in der Göttinger Innenstadt zwei hochwertige E-Bikes von einem PKW-Fahrradträger gestohlen. Der Wert der beiden schwarzen Räder der Marken KTM und SIMPLON beträgt mehrere Tausend Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 18.15 und 19.35 Uhr auf dem Theaterplatz in Höhe der Hausnummer 9a. Nach ersten Ermittlungen durchtrennten die Diebe sämtliche Sicherungs- und Befestigungsriemen am Fahrradträger und nahmen die Räder mit. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang noch nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die am frühen Sonntagabend im Bereich Theaterplatz Personen gesehen haben, die sich verdächtig an einem Fahrradträger zu schaffen gemacht oder anderweitig auffällig verhalten haben, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell