Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (247/2024) Sachbeschädigung in Bad Lauterberg - Am Straßenrand geparkter Opel zerkratzt, 1.000 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Heikenbergstraße

Freitag, 21. Juni 2024, zwischen 15.00 und 18.50 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Mutmaßlich mit einem scharfkantigen Gegenstand haben Unbekannte in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) die Fahrerseite eines an der Heikenbergstraße geparkten Opel zerkratzt und so einen geschätzten Schaden von rund 1.000 Euro verursacht.

Die Sachbeschädigung ereignete sich am Freitag (21.06.24) in der Zeit zwischen 15.00 und 18.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 35-37. Hier war der schwarze Wagen am Straßenrand abgestellt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Lauterberg, Telefon 05524/963-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell