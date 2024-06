Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Audi A4 entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Grevenbroich (ots)

Ein 27-jähriger Grevenbroicher ist Opfer eines Pkw-Diebstahls geworden und die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zur Tat und Verbleib des Fahrzeugs machen können.

Der Grevenbroicher hatte seinen blauen Audi A4 Avant mit dem Kennzeichen NE-KA121 am Samstag (22.06.) gegen 22:30 Uhr in Neurath im Bereich der Einmündung der Straßen An Sankt Lambertus und Gürather Straße abgestellt. Am Sonntag (23.06.) stellte er dann gegen 08:30 Uhr fest, dass sein Fahrzeug geklaut wurde.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Verbleib des Fahrzeuges geben können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell