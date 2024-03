Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall durch möglichen technischen Defekt am Pkw

Einbeck (ots)

Eibeck (Kr.) Samstag, 16.03.2024, 10:10 Uhr

Am Samstagvormittag, den 16.03.2024, kam es auf der Bundesstraße 3 zwischen Vogelbeck und Hohnstedt zu einem Verkehrsunfall mit ca. 10.000,-Euro Sachschaden. Ein 36jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Lossatal fuhr mit seinem Pkw aus Rtg. Einbeck kommend in Rtg. Northeim. Zwischen den o.g. Ortschaften übersah er, dass eine vor ihm fahrende, 36jährige Northeimerin die Geschwindigkeit ihres Fahrzeuges verringerte, um in eine Haltebucht zu fahren. Es kam zum Auffahrunfall. Verletzt wurde dabei niemand. Während der polizeilichen Unfallaufnahme gab der Auffahrende an, dass die Bremsen an seinem Fahrzeug nicht funktioniert hätten. Gegen den Mann wurde seitens der Polizei ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sein Pkw sichergestellt. Ein Gutachter muss nun herausfinden, ob es sich tatsächlich um einen technischen Defekt am Fahrzeug handelt oder dies nur eine Schutzbehauptung des Verursachers gewesen sein kann.

