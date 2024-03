Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tödlicher Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten Person

Northeim (ots)

Northeim, B247, zw. Katelenburg und Lindau in Fahrtrichtung Katlenburg, Samstag, 16.03.2024, 06:27 Uhr.

Am frühen Morgen des 16.03.2024 befährt ein 20-jähriger Mann aus Herzberg am Harz (Kreis Osterode) die Bundesstraße 247 aus Lindau kommend in Richtung Katlenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20-jährige Mann mit seinem PKW in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum. Die Bundesstraße 247 war auf Grund der andauernden Verkehrsunfallaufnahme und Reinigungsmaßnahmen etwa 3 Stunden gesperrt.

