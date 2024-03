Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bargeld am Geldautomaten vergessen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr,) Freitag, 16.02.2024, 12:00 Uhr

Bereits am Freitagmittag, den 16.02.2024, wollte eine 56jährige Einbeckerin, bei einer Bank in der Dr.Friedrich-Uhde-Straße in Einbeck, Geld vom Geldautomaten abholen. Nachdem sie den Auftrag fertiggestellt hatte, verstaute sie ihre EC-Karte in ihrer Tasche und verließ die Geschäftsstelle wieder, ohne das Bargeld aus dem Ausgabeschacht entnommen zu haben. Ein kurz darauf folgender Kunde muss dann im Anschluss die 900,- Euro an sich genommen und nicht bei zuständiger Stelle abgegeben haben. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet. Personen die möglicherweise Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

