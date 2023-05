Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausländerfeindlich beschimpft

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei kam gestern Nachmittag in einer Einkaufspassage in der Mainzer Straße zum Einsatz. Ein 16-Jähriger und ein 20 Jahre alter Mann waren bereits am Vortag mit einem Ladenbesitzer in Streit geraten. Grund dafür waren vergangene Diebstähle. Dabei bedrohten sie den 65-jährigen Geschäftsmann, beschimpften ihn ausländerfeindlich und schlugen ihn vor die Brust. Auch am Dienstag waren die drei Personen aufeinandergetroffen. Wieder beleidigten die jungen Männer den Ladenbesitzer und einen 35-Jährigen ausländerfeindlich. Das Duo erhielt einen Platzverweis von der Polizei sowie entsprechende Strafanzeigen. Der Jugendliche wurde seinen Erziehungsberechtigen übergeben. (JN)

