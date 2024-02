Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Autoaufbrecher gestellt - nun ermittelt die Kripo

Viersen (ots)

Am frühen Montagmorgen beobachtete eine Polizeibeamtin, die grade ihren Dienst beendet hatte und nach Hause fahren wollte, gegen 03.50 Uhr auf dem Parkplatz am Kreishaus, wie ein Mann grade ein Auto aufgebrochen hatte. Sie sprach den Mann an, der daraufhin flüchtete. Die Polizistin nahm die Verfolgung auf und informierte die Leitstelle. Ein Einsatzteam konnte den Mann kurze Zeit später auf der Heimbachstraße stellen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 25-jährigen Mann aus Willich. Die Einsatzkräfte nahmen den Willicher vorläufig fest. In einer Vernehmung räumte der Mann weitere Pkw-Aufbrüche in Viersen ein. Der Willicher wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Gericht vorgeführt, eine Untersuchungshaft wurde nicht angeordnet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen weiter. Die Ermittler prüfen insbesondere, ob der 25-Jährige auch für weitere Pkw-Aufbrüche im Kreisgebiet verantwortlich ist. /wg (215)

