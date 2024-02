Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: 58-jährige Pedelecfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Viersen-Rahser (ots)

Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer aus Rahser und einer Pedelec-Fahrerin aus Viersen. Der 69-jährige Autofahrer befuhr die Süchtelner Straße in Richtung Viersen. Als er links in die Oberrahser Straße abbiegen wollte, übersah er die entgegenkommende 58-jährige Radfahrerin, die in Richtung Süchteln unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Viersenerin leicht verletzte und deswegen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. /jk (213)

