Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 52. KW 2023

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 25.12.2023, bis Sonntag, 31.12.2023, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 25.12.2023

- Keine Kontrollörtlichkeiten vorgesehen

Dienstag, 26.12.2023

- Keine Kontrollörtlichkeiten vorgesehen

Mittwoch, 27.12.2023

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Riegelsberg - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 28.12.2023

- B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - BAB 8 zwischen AK Neunkirchen und AS Heusweiler

Freitag, 29.12.2023

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler rund AK Neunkirchen - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - B 269 zwischen Saarlouis und Lebach

Samstag, 30.12.2023

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken

Sonntag, 31.12.2023

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

