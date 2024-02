POL-VIE: Viersen-Beberich: Diebe gefasst - Den Frühling müssen die beiden Täter ohne Jacken erleben

Kempen (ots) - In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte in das Sekretariat der Gesamtschule auf der Pestalozzistraße in Kempen ein. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten das Büro. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /wg (209) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen ...

