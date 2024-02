Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Betrüger scheitern mit Anruf

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Montag gegen 10:45 Uhr klingelte das Telefon bei einer 86-jährigen Willicherin. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und schilderte, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben habe und dass man nun Wertgegenstände sichern müssen. Die rüstige Seniorin witterte den Betrug und sagte, dass sie das erst mit ihrem Sohn besprechen müsse. Daraufhin legte der Betrüger auf. Neben diesem Anruf gingen gestern aus dem Bereich Willich noch weitere Meldungen bei uns ein, dass falsche Polizeibeamte angerufen hatten. In keinem bekannten Fall hatten die Betrüger Erfolg. Gerne wiederholen wir unsere Appelle: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, stellen Sie konkrete Nachfragen. Informieren Sie die Polizei über eine andere Leitung. Wenden Sie sich gerne ein eine Nachbarin oder Nachbarn. Sprechen Sie als Angehörige mit ihren älteren Verwandten über diese Betrugsmasche. Weitere Infos finden Sie bei uns: https://viersen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizisten-am-telefon-neue-praeventionshinweise /wg (214)

