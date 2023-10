Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Anschlussstelle Wendlingen: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein 29 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch (11.10.2023) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 06.20 Uhr an der Anschlussstelle Wendlingen der Bundesautobahn 8 in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 29-Jährige kam aus Richtung Köngen und wollte auf die BAB 8 in Richtung Karlsruhe auffahren. Auf der Auffahrt überholte er einen noch unbekannten, auf der linken Fahrspur fahrenden Pkw. Dieser wechselte zeitgleich nach rechts, wobei er mutmaßlich den Motorradfahrer übersah. Es kam zu keiner Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, der 29-Jährige stürzte jedoch infolge eines Bremsmanövers und kam rechts der Fahrbahn zum Liegen. Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr indessen weiter. Der Sachschaden am Motorrad dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen und insbesondere zu dem noch unbekannten Pkw-Lenker geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

