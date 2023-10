Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Unbekannte brechen in Werkstatt ein

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch (11.10.2023) gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Siemensstraße in Mötzingen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute und hinterließen einen nur geringen Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell