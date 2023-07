LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Suhl (ots) - Den Lack an der hinteren linken Tür eines Dacia zerkratzte ein Unbekannter in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Freitagmittag. Das silberne Auto war in der Straße "Rimbachhügel" in Suhl geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 01754580/2023 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

