LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 02.07.2023, 10:30 Uhr, bis 09.07.2023, 08:20 Uhr, in ein Gartenhaus in der Straße "Lauter" in Suhl-Goldlauter ein. Über den Keller gelangte der Unbekannte in den Wohnbereich des Gebäudes, um sich dort angekommen sämtlichen Schränken zuzuwenden. Er durchsuchte alles und entwendete schließlich lediglich eine Flasche Knoblauchsoße. Der verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro steht in keinem ...

