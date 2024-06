POL-NE: Mann bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Neuss (ots) - In der Nacht von Dienstag (18.06.) auf Mittwoch (19.06.) kam es in Neuss zu mehreren Vorfällen, bei denen sich Unbekannte an Fahrzeugen zu schaffen machten. Nicht in allen Fällen wurde nach ersten Erkenntnissen etwas gestohlen. In den überwiegenden Fällen wurden die Autos, die sich in Marke und Bauart unterschieden, jedoch gewaltsam geöffnet, indem mindestens eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. So geschehen auf der Bleichstraße, Augustinusstraße, ...

mehr