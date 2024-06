Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Diebstählen - Person festgenommen und Haftrichter vorgeführt

Neuss (ots)

Ein Mitarbeiter einer Firma an der Carl-Schurz-Straße beobachtete am Mittwoch (19.06.) gegen 19:30 Uhr einen Mann, der auf das eingezäunte Firmengelände kletterte und sich anschließend an dort abgestellten Gegenständen zu schaffen machte. Der zunächst Unbekannte konnte vom Tatort flüchten, wurde aber wenig später von Polizeibeamten während der Fahndung angetroffen. Bei dem 34-jährigen Polen, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, fanden die Beamten bei der Kontrolle Kleinelektroschrott, welcher aus dem Diebstahl stammen könnte. Zudem führte er ein Einhandmesser mit sich, so dass er sich nun wegen Diebstahls mit Waffen verantworten muss. Er wurde festgenommen und zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen zu einer Polizeiwache gebracht. Der polizeibekannte Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete eine Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 12 dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell