Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw-Aufbrüche in Neuss

Neuss (ots)

In der Nacht von Dienstag (18.06.) auf Mittwoch (19.06.) kam es in Neuss zu mehreren Vorfällen, bei denen sich Unbekannte an Fahrzeugen zu schaffen machten. Nicht in allen Fällen wurde nach ersten Erkenntnissen etwas gestohlen. In den überwiegenden Fällen wurden die Autos, die sich in Marke und Bauart unterschieden, jedoch gewaltsam geöffnet, indem mindestens eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. So geschehen auf der Bleichstraße, Augustinusstraße, Erftstraße, Promenadenstraße und Breslauer Straße. Dort wurde jeweils ein Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht, nachdem es gewaltsam geöffnet worden war. Zu der Tatbeute gehörten Taschen, eine Sonnenbrille und Bargeld. Auf der Rüblinghover Straße in Hoisten wurden aus einem Pkw unter anderem technische Geräte entwendet. Das Auto war bei Verlassen nach ersten Erkenntnissen nicht verschlossen worden. Auf der Kaiser-Friedrich-Straße in der Neusser Innenstadt blieb es bei einem Versuch.

Am Donnerstag (20.06.), gegen 00:30 Uhr, wurde die Polizei dann zur Adolf-Flecken-Straße gerufen, wo zwei Männer flüchtig waren, die zuvor ein Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Neben dem Halter des angegangenen Pkw konnte einer der Tatverdächtigen an der Einsatzörtlichkeit angetroffen werden. Auch der zweite Tatverdächtige wurde im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich angetroffen. Bei den beiden Neussern, 40 und 45 Jahre alt, wurden Mobiltelefone und Parfüm aufgefunden, die sich zuvor in dem angegangenen Fahrzeug befunden hatten. In einem mitgeführten Rucksack wurden weitere Mobiltelefone, eine Powerbank sowie ein Schlüsselbund aufgefunden. Einen Eigentumsnachweis konnten die Männer nicht erbringen, sodass die Gegenstände sichergestellt wurden. Ob es sich dabei auch um Diebesgut handelt, ist Bestandteil der Ermittlungen. Beide Männer wurden zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen einer umliegenden Polizeiwache zugeführt. Diese konnten sie im Anschluss wieder verlassen.

Das Kriminalkommissariat 14 führt die weiteren Ermittlungen und prüft Tatzusammenhänge.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Denken Sie zudem daran, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell