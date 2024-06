POL Schwaben Nord: Motor-Roller versucht zu entwenden

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Samstag (15.06.2024) entwendete ein 18-Jähriger ein abgestelltes Fahrrad in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße. Die Polizei stellte den Flüchtigen im Rahmen der Fahndung. Gegen 11.00 Uhr beobachtete ein Zeuge den 18-jährigen Mann, wie er ein Fahrrad in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße entwendete und in Richtung Norden flüchtete. Die Polizei stellte den 18-Jährigen im ...

mehr