Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Unfall flüchtig - mehrere Vorfälle im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am vergangenen Freitag (14.06.2024) streifte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Skoda Fabia in der Marienbader Straße und entfernte sich anschließend offenbar ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Gegen 06.00 Uhr stellte eine 19-jährige Frau ihren Skoda am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 14.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Streifschaden an der linken hinteren Seite fest. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hochzoll - Im Zeitraum zwischen Freitag (14.06.2024), 15.00 Uhr und Samstag (15.06.2024), 19.00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter gegen einen geparkten weißen Opel Corsa in der Grüntenstraße und flüchtete anschließend. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Hochzoll - In der Nacht von Freitag (14.06.2024) auf Samstag (15.06.2024) fuhr ein bislang unbekannter Täter gegen einen grauen Seat Leon in der Zugspitzstraße und entfernte sich offenbar ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Gegen 18.00 Uhr parkte ein 38-jähriger Mann seinen Seat am Fahrbahnrand. In der Nacht hörte der Mann einen lauten Knall. Als er am nächsten Morgen gegen 09.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere Streifschäden an der linken Seite fest. Zudem war der linke Außenspiegel abgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Lechhausen - Im Zeitraum zwischen Freitag (14.06.2024), gegen 19.00 Uhr und Samstag (15.06.2024), gegen 10.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine schwarze Mercedes A-Klasse an der hinteren rechten Seite. Das Fahrzeug parkte am rechten Fahrbahnrand in der Kantstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in allen oben genannten Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell