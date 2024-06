Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (245/2024) Nach Unfall mit zehn Verletzten in Göttinger Linienbus - Polizei sucht älteren roten Mercedes und Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Windausweg

Mittwoch, 26. Juni 2024, gegen 16.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses am vergangenen Mittwochnachmittag (26.06.24) vor dem Badeparadies "Eiswiese" im Windausweg sucht die Polizei Göttingen nach einem unbekannten roten PKW, der in das Geschehen verwickelt gewesen sein soll. Bei dem Fahrzeug könnte es sich ersten Informationen zufolge um einen älteren Mercedes-Benz gehandelt haben. Der Fahrer des Wagens soll zunächst verbotenerweise die Sonderdurchfahrt für Busse befahren und sodann in Höhe der Bushaltestelle unvermittelt gebremst haben. Der Fahrer eines nachfolgenden Gelenkbusses musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern. Dabei stürzten zehn der insgesamt etwa 80 Fahrgäste und verletzten sich leicht, Trennscheiben und Haltestangen im Bus wurden beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Zeugen gesucht!

Zum Zeitpunkt des Unfalls fand vor dem Badeparadies sowie auch im Bereich des Parkplatzes reger Personenverkehr statt. Die Polizei hofft, dass Passanten oder andere Personen den unbekannten roten Wagen gesehen und Angaben zum Fahrer sowie auch zum Kennzeichen machen können.

Sachdienliche Hinweise werden unter der 0551/491-2215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell