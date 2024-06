Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (241/2024) Versuchter Einbruch in Arztpraxis in Hann. Münden - Rund 500 Euro Sachschaden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Bahnhofstraße

Zwischen dem 18. und 21. Juni 2024 (Dienstag bis Freitag)

HANN: MÜNDEN (jk) - In der vergangenen Woche haben Unbekannte vergeblich versucht, durch Aufhebeln zweier Fenster in eine Arztpraxis in der Hann. Mündener Bahnhofstraße einzudringen. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen Dienstagabend und Freitagmittag (18. bis 21.06.). Die Täter verursachten einen geschätzten Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

